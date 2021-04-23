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Українська тенісистка пробилася в півфінал турніру WTA

Автор: Ігор Литвиненко

Українська тенісистка Марта Костюк (№85 рейтингу WTA) пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Стамбулі. Українка в трьох сетах переграла хорватську тенісистку Ану Конюх (№241).

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок між тенісистками 2 години 25 хвилин. Костюк виграла перший сет 7: 5, однак після поступилася в другому 4: 6. У третьому сеті українка помилялася менше і в підсумку змогла здобути перемогу 6: 3.

У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею пари Сорана Кирстей (№67) - Фіона Ферро (№57).

Призовий фонд турніру в Стамбулі становить 235 тисяч 238 доларів.

Відзначимо, для 18-річної українки це буде другий півфінал в турнірі WTA в сезоні. На початку року Костюк зупинилася за крок до фіналу в Абу-Дабі. Тоді українка встановила особистий рекорд в рейтингу WTA, зайнявши 78 місце.

Раніше РБК-Україна писало, що Костюк допомогла збірній України розгромити Японію і вийти до кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Також повідомлялося, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна на початку місяця поступилася в півфіналі турніру WTA в Маямі.

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