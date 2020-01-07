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Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне

Новости » Спорт     07.01.2020 - 14:12
Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Шэньчжэне
Фото: Катерина Бондаренко (twitter.com/ShenzhenOpenWTA)

Бондаренко в четвертьфинале встретится с Плишковой

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA International в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter турнира.

Сообщается, что украинка обыграла восьмую ракетку турнира китаянку Шуай Чжан со счетом 7:6 (10:8), 6:3. Встреча продолжалась около полутора часов, украинка отыграла все 8 брейкпоинтов соперницы, в том числе 4 сетбола в первой партии.

Отметим, это первый четвертьфинал украинки на турнирах WTA с 2017 года. В четвертьфинале Бондаренко встретится с 66-я ракеткой мира Кристиной Плишковой.

Напомним, ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом сезона и вернулась в топ-5 сильнейших теннисисток.

Кроме того, по итогам 2019 года украинская теннисистка Дарья Снигур поднялась сразу на 91 ступеньку и заняла 237 место в обновленном рейтинге WTA. В числе 250 лучших теннисисток WTA находятся 8 украинок. Тройку лучших теннисисток Украины, как и ранее, составляют Элина Свитолина - номер 5 в рейтинге WTA, Дарья Ястремская - 22, Леся Цуренко - 72.

Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
Новости Украины Катерина БондаренкоТеннис
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