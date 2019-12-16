Украинская теннисистка Снигур установила личный рекорд в рейтинге WTA

Фото: Дарья Снигур (itftennis.com)

Она дебютировала в топ-250 лучших

Украинская теннисистка Дарья Снигур поднялась сразу на 91 ступеньку и заняла 237 место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Для 17-летней украинской теннисистки этот показатель является дебютным в топ-250 мировой классификации. Теперь в числе 250 лучших теннисисток WTA находятся 8 украинок.

Тройку лучших теннисисток Украины, как и ранее, составляют Элина Свитолина - номер 6 в рейтинге WTA, Дарья Ястремская - 22, Леся Цуренко - 72. В топ-100 также входит и Екатерина Козлова - 91 место.

Подняться в рейтинге Снигур позволил выход в финал турнира ITF в Дубае (ОАЭ), где она уступила румынке Ане Богдан (1:6, 2:6).

Для украинки это первый сезон в профессионалах.

Напомним, Снигур завершила сезон 2019 на второй строчке рейтинга среди игроков до 18 лет ITF Junior, показав свой лучший результат в карьере.

Летом украинская теннисистка выиграла юниорский Уимблдон. Для нее это был дебютный финал на турнирах "Большого шлема": ранее в этом сезоне Дарья стала полуфиналисткой Australian Open, проиграв будущей победительнице Кларе Таусон.