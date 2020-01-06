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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Новости » Спорт     06.01.2020 - 09:23
Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка обошла Бьянку Андрееску

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) перед началом сезона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий список организации.

Украинка поднялась на одну строчку, опередив Бьянку Андрееску. Обе теннисистки во время первой недели января не принимают участия в турнирах, но представительница Канады потеряла 198 очков за прошлогодний финал в Окленде. Украинская теннисистка очков не теряет, так как свой первый матч 2019 года проиграла.

В этом сезоне Свитолина свой первый поединок сыграет 6 января в Брисбене (Австралия). В 1/16 финала Элине будет противостоять Даниэль Роуз Коллинз.

Далее украинка выступит в Мельбурне на Australian Open-2020 (20 января - 2 февраля).

Также Элина впервые в своей карьере выступит на турнире в Мексике. Украинка примет участие в Abierto GNP Seguros, который пройдет со 2 по 8 марта 2020 года в Монтерреей.

Напомним, Свитолина вошла топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия. За период с 2010 по 2019 годы она выиграла 13 титулов.

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Новости Украины рейтингТеннисЭлина Свитолина
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