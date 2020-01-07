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Українська тенісистка пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA у Шеньчжені

Новини » Спорт     07.01.2020 - 14:12
Українська тенісистка пробилася до 1/4 фіналу турніру WTA у Шеньчжені
Фото: Катерина Бондаренко (twitter.com/ShenzhenOpenWTA)

Бондаренко у чвертьфіналі зустрінеться з Плішковою

Українська тенісистка Катерина Бондаренко пробилася до чвертьфіналу турніру WTA International в китайському Шеньчжені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter турніру.

Повідомляється, що українка обіграла восьму ракетку турніру китаянку Чжан Шуай з рахунком 7:6 (10:8), 6:3. Зустріч тривала близько півтори години, українка відіграла всі 8 брейкпоинтов суперниці, в тому числі 4 сетболи в першій партії.

Зазначимо, це перший чвертьфінал українки на турнірах WTA з 2017 року. У чвертьфіналі Бондаренко зустрінеться з 66-я ракеткою світу Крістіною Плішковою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша ракетка України Еліна Світоліна покращила позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перед початком сезону і повернулася до топ-5 найсильніших тенісисток.

Крім того, за підсумками 2019 року українська тенісистка Дар'я Снігур піднялася відразу на 91 сходинку і зайняла 237 місце в оновленому рейтингу WTA. У числі 250 кращих тенісисток WTA знаходяться 8 українок. Трійку кращих тенісисток України, як і раніше, складають Еліна Світоліна - номер 5 в рейтингу WTA, Дарина Ястремська - 22, Леся Цуренко - 72.

Світоліна увійшла топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття
Новини України Катерина БондаренкоТеннис
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