Украинская теннисистка Киченок выиграла малый Итоговый турнир в паре

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре со словенкой Андреей Клепач стали победительницами турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финале украинско-словенская пара в двух сетах справилась с китайским дуэтом Чжаосюань Ян и Иньин Дуань - 6:3, 6:3. Поединок длился один час и 21 минуту.

До этого Людмила Киченок в своей карьере выигрывала три турнира WTA в парном разряде, последний из которых был на этом же турнире в прошлом году в паре со своей сестрой Надеждой.