Свитолина узнала имена своих соперниц на Итоговом турнире WTA

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинка сыграет с Плишковой, Халеп и Андрееску в группе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имена своих соперниц по групповому раунду Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом организаторы турнира сообщили в Twitter.

Теннисистка попала в "Пурпурную группу", где сыграют чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Второй квартет составили австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.

Group draw @WTAFinals:



Red Group

Barty

Osaka

Kvitova

Bencic



Purple Group

Pliskova

Andreescu

Halep

Svitolina



Play begins Sunday. — WTA Insider (@WTA_insider) October 25, 2019

Полуфинальные пары составят по две сильнейших теннисистки из каждой группы.

The 2019 @SHISEIDO_corp WTA Finals Shenzhen lineup pic.twitter.com/7i9cNgJdng — WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019

Соревнования в китайском Шэньчжэне стартуют в воскресенье, 27 октября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал - 3 ноября

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.