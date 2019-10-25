Свитолина узнала имена своих соперниц на Итоговом турнире WTA

Украинка сыграет с Плишковой, Халеп и Андрееску в группе
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имена своих соперниц по групповому раунду Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом организаторы турнира сообщили в Twitter.
Теннисистка попала в "Пурпурную группу", где сыграют чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.
Второй квартет составили австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.
Group draw @WTAFinals:— WTA Insider (@WTA_insider) October 25, 2019
Red Group
Barty
Osaka
Kvitova
Bencic
Purple Group
Pliskova
Andreescu
Halep
Svitolina
Play begins Sunday.
Полуфинальные пары составят по две сильнейших теннисистки из каждой группы.
The 2019 @SHISEIDO_corp WTA Finals Shenzhen lineup pic.twitter.com/7i9cNgJdng— WTA Finals (@WTAFinals) October 25, 2019
Соревнования в китайском Шэньчжэне стартуют в воскресенье, 27 октября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал - 3 ноября
Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.
В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.