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Свитолина официально квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Новости » Спорт    14.10.2019 - 09:09
Свитолина официально квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Фото: Элина Свитолина (wtatennis.com)

Украинка выступит на престижных соревнованиях третий раз подряд

Действующая чемпионка турнира Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт тура.

Украинская теннисистка стала седьмой участницей престижных соревнований. Ранее путевки на Итоговый чемпионат сезона получили Эшли Барти, Каролина Плишкова, Симона Халеп, Бьянка Андрееску, Наоми Осака и Петра Квитова.

"Итоговый турнир занимает особое место в моем сердце, поскольку именно там я выиграла свой самый крупный титул в карьере в прошлом году. Я в большом восторге, что прошла квалификацию на свой третий WTA Finals, и я с нетерпением жду своей первой поездки в Шэньчжэнь", - цитирует Свитолину сайт WTA.

Украинка третий раз подряд выступит на Итоговом турнире.

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Новости Украины ТеннисЭлина Свитолинаквалификациясоревнования
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