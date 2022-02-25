Украинская техника заходит в Киев. Местных жителей просят не фотографировать ее

Техника Вооруженных сил заходит в Киев, местных жителей просят не делать фото и не снимать видео украинских колонн. Войска заходят для отражения российского наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко.
"Ситуация в Киеве достаточно сложная, но контролируемая. Украинская техника заходит в город. Хотел бы всем обратить внимание, чтобы не нужно фотографировать и снимать перемещение наших войск. Украинские войска заходят, чтобы защитить наш город", - отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что российская бронетехника двинулась в сторону Киева и Нежина с черниговского направления.
А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица вступила в фазу обороны.