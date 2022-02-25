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Українська техніка заходить до Києва. Місцевих жителів просять не фотографувати її

Автор: Сергей Новиков

Техніка Збройних сил заходить до Києва, місцевих жителів просять не робити фото і не знімати відео українських колон. Війська заходять для відбиття російського наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка.

"Ситуація в Києві досить складна, але контрольована. Українська техніка заходить в місто. Хотів би всім звернути увагу, щоб не потрібно фотографувати і знімати переміщення наших військ. Українські війська заходять, щоб захистити наше місто", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська бронетехніка рушила в бік Києва і Ніжина з чернігівського напрямку.

А мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця вступила у фазу оборони.

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