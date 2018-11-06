ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украинская сторона в ТКГ требует предоставить доступ ОБСЕ к аннексированному Крыму

Новости » Политика    06.11.2018 - 17:47
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Наблюдательная миссия должна присутствовать на всей оккупированной территории Украины, отметила Ирина Геращенко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) должна получить доступ ко всей оккупированной территории Украины, в том числе и к аннексированному Крыму. Об этом отметила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, соответствующий вопрос был поднят во вторник, 6 ноября, в Минске во время очередного заседания ТКГ. Обращение передали председателю СММ ОБСЕ в Украине Ертурулу Апакану.

"Украинская сторона также обратила внимание главы миссии СММ ОБСЕ на следующее: Крым - это территория Украины. И мы ожидаем от миссии СММ ОБСЕ, что миссия должна добиться наблюдения ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму. Мы требуем допуска и доступа СММ ко всей временно оккупированной РФ территории Донбасса и Крыма", - написала Геращенко в Facebook.

Украинская сторона в ТКГ требует предоставить доступ ОБСЕ к аннексированному Крыму

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался, что присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе даже с ограниченными возможностями гораздо важнее, чем отсутствие любой другой.

В начале ноября РБК-Украина сообщало, что Марк Этерингтон займет должность заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине. Его предшественник Александ Хуг завершил свой мандат.

Климкин: присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе важнее, чем отсутствие любой другой За год на Донбассе более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня, - Хуг
Новости Украины ОБСЕоккупированные территорииКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь