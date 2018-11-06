Украинская сторона в ТКГ требует предоставить доступ ОБСЕ к аннексированному Крыму

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Наблюдательная миссия должна присутствовать на всей оккупированной территории Украины, отметила Ирина Геращенко

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) должна получить доступ ко всей оккупированной территории Украины, в том числе и к аннексированному Крыму. Об этом отметила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, соответствующий вопрос был поднят во вторник, 6 ноября, в Минске во время очередного заседания ТКГ. Обращение передали председателю СММ ОБСЕ в Украине Ертурулу Апакану.

"Украинская сторона также обратила внимание главы миссии СММ ОБСЕ на следующее: Крым - это территория Украины. И мы ожидаем от миссии СММ ОБСЕ, что миссия должна добиться наблюдения ситуации с безопасностью и гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму. Мы требуем допуска и доступа СММ ко всей временно оккупированной РФ территории Донбасса и Крыма", - написала Геращенко в Facebook.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался, что присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе даже с ограниченными возможностями гораздо важнее, чем отсутствие любой другой.

В начале ноября РБК-Украина сообщало, что Марк Этерингтон займет должность заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине. Его предшественник Александ Хуг завершил свой мандат.