Клімкін: присутність місії ОБСЄ на Донбасі важливіша за відсутність будь-якої іншої

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін прокоментував заяву Хуга, який не зміг назвати Росію агресором

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін упевнений, що присутність місії ОБСЄ на Донбасі навіть з обмеженими можливостями набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої іншої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

Зокрема, міністр прокоментував ситуацію, коли вже колишній заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив, що не вважає Росію агресором. За словами Клімкіна, це сталося тому, що представник ОБСЄ у своїх заявах не міг виходити за формальні рамки, не мав права давати політичних оцінок і говорити "від себе".

"Так, спектр можливостей спостерігачів ОБСЄ на Донбасі дуже обмежений. Крім того, російські окупанти всіляко перешкоджають їх роботі. Але присутність такої місії набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої", - додав Клімкін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марк Етерінгтон після відходу Олександра Хуга займе посаду першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Зазначимо, перед відставкою Хуг заявляв, що конфлікт на Донбасі не є замороженим і його можна вирішити.