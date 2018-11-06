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Українська сторона у ТКГ вимагає надати доступ ОБСЄ до окупованого Криму

Новини » Політика    06.11.2018 - 17:47
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Спостережна місія повинна бути присутня на всій окупованій території України, зазначила Ірина Геращенко

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ) повинна отримати доступ до всієї окупованої території України, в тому числі й до Криму. Про це зазначила представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Ірина Геращенко, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, відповідне питання було порушене у вівторок, 6 листопада, у Мінську під час чергового засідання ТКГ. Звернення передали голові СММ ОБСЄ в Україні Ертурулу Апакану.

 

"Українська сторона також звернула увагу голови місії СММ ОБСЄ на наступне: Крим - це територія України. І ми очікуємо від місії СММ ОБСЄ , що спостерігачі повинні домогтися спостереження безпекової і гуманітарної ситуації в окупованому Криму. Ми вимагаємо допуску і доступу СММ до всієї тимчасово окупованої РФ території Донбасу і Криму", - написала Геращенко у Facebook.

Українська сторона у ТКГ вимагає надати доступ ОБСЄ до окупованого Криму

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився, що присутність місії ОБСЄ на Донбасі навіть з обмеженими можливостями набагато важливіша, ніж відсутність будь-якої іншої. 

На початку листопада РБК-Україна повідомляло, що Марк Етерінгтон обійме посаду заступника голови СММ ОБСЄ в Україні. Його попередник Александ Хуг завершив свій мандат.

Клімкін: присутність місії ОБСЄ на Донбасі важливіша за відсутність будь-якої іншої За рік на Донбасі більше 240 тис. разів порушували режим припинення вогню, - Хуг
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