Украинская сборная завоевала девять наград Кубка Европы по дзюдо

Сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

На высшую ступеньку турнирного пьедестала поднялись Александр Моисей (66 кг), Виталий Шепель (90 кг) и Антон Савицкий (100 кг).

Артем Фальковский (66 кг) и Нодар Мачутадзе (+100 кг) стали серебряными призерами соревнований. Бронзовые награды завоевали Бегрибек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонид Гасюк (+100 кг) и Руслана Булавина (+78 кг).

Напомним, женская сборная Украины стала лучшей на чемпионате Европы по борьбе.