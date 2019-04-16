Українська збірна здобула дев'ять нагород Кубка Європи з дзюдо

Збірна України за підсумками Кубка Європи з дзюдо, що завершився у хорватському місті Дубровник, завоювала дев'ять нагород, три з яких - найвищого ґатунку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді і спорту України.

На найвищу сходинку турнірного п'єдесталу піднялися Олександр Мойсей (66 кг), Віталій Шепель (90 кг) та Антон Савицький (100 кг).

Артем Фальківський (66 кг) та Нодар Мачутадзе (+100 кг) стали срібними призерами змагань. Бронзові нагороди здобули Бегрібек Моргоєв (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонід Гасюк (+100 кг) та Руслана Булавіна (+78 кг).

Нагадаємо, жіноча збірна України стала кращою на чемпіонаті Європи з боротьби.