Украинская саблистка Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира

Спортсменка завершила выступления на соревнованиях в 1/16 финала

Украинская саблистка Ольга Харлан не смогла защитить титул чемпионки мира на соревнованиях в китайском Уси. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования.

Спортсменка неожиданно вылетела в 1/16 финала, проиграв китаянке Яци Шао со счетом 13:15.

Украинка начинала выступления на турнире под первым номером посева. В стартовом поединке она не испытала проблем с канадкой Марисса Понич (15: 7), однако не смогла защитить чемпионский титул, уступив сопернице, которая занимает 35 место в мировом рейтинге.

В 1/16 финала завершила выступления и Алина Комащук, которая проиграла итальянке Ирен Векки (12:15). К этому Векки выбила из турнира еще одну украинку - Юлию Бакастова.

Напомним, в прошлом году Харлан в третий раз в карьере стала чемпионкой мира.