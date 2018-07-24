Українська шаблістка Харлан не змогла захистити титул чемпіонки світу

Спортсменка завершила виступи на змаганнях в 1/16 фіналу

Українська шаблістка Ольга Харлан не змогла захистити титул чемпіонки світу на змаганнях в китайському Усі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації фехтування.

Спортсменка несподівано вилетіла у 1/16 фіналу, програвши китаянці Яці Шао з рахунком 13:15.

Українка починала виступи на турнірі під першим номером посіву. У стартовому поєдинку вона не зазнала проблем з канадкою Марісса Понич (15:7), проте не змогла захистити чемпіонський титул, поступившись суперниці, яка займає 35 місце у світовому рейтингу.

У 1/16 фіналу завершила виступи і Аліна Комащук, яка програла італійці Ірен Веккі (12:15). До цього Веккі вибила з турніру ще одну українку - Юлію Бакастову.

Нагадаємо, в минулому році Харлан втретє в кар'єрі стала чемпіонкою світу.