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Украинская разведка назвала потери боевиков на Донбассе за прошлую неделю

Донбасс, Украина, Понедельник 20 июля 2020 21:20
Украинская разведка назвала потери боевиков на Донбассе за прошлую неделю
Фото: украинский снайпер (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

В рядах боевиков - более двух десятков погибших и раненых

В течение прошлой недели российские наемники на Донбассе понесли значительные потери. Известно как минимум об 11 погибших, еще 14 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Отмечается, что силы ООС "дают и будут давать ответ" на любые действия наемников, если они несут угрозу жизни и здоровью украинских военных.

"За каждую утраченную жизнь украинского воина оккупанты несут заслуженное наказание. Так, согласно подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими - 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя - 14 человек", - сообщили в ООС.

Также украинские военнослужащие уничтожили один вражеский квадрокоптер.

Кроме того, в ООС в очередной раз констатировали низкое морально-психологическое состояние военных группировок РФ на Донбассе.

"Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков у них становится нормой, и их вожаки теряют контроль над подчиненными", - добавили в пресс-центре.

Напомним, 16 июля украинские защитники на Донбассе уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного российского наемника.

За текущие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военнослужащий.

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