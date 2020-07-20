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На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", били из артиллерии и минометов

Понедельник 20 июля 2020 17:38
На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину", били из артиллерии и минометов
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате обстрелов погиб украинский военный

В понедельник, 20 июля, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенное минскими соглашениями вооружения, использовав не только минометы, но и артиллерийские установки.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-ти мм минометов по украинским позициям вблизи Мироновского. Около Причепиловки оккупанты применили автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку Шумел. Там боевики задействовали автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское вооружение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

На участках разведения обстрелов зафиксировано не было.

Напомним, сегодня на Донбассе в результате обстрелов погиб военный.

Кроме того, вчера на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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