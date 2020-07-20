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Українська розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень

Донбас, Україна, Понеділок 20 липня 2020 21:20
Українська розвідка назвала втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень
Фото: український снайпер (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

У лавах бойовиків - понад два десятки загиблих та поранених

Протягом минулого тижня російські найманці на Донбасі понесли значні втрати. Відомо щонайменше про 11 загиблих бойовиків, ще 14 отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Наголошується, що сили ООС "дають і будуть давати відповідь" на будь-які дії найманців, якщо вони несуть загрозу життю та здоров’ю українських військових.

"За кожне втрачене життя українського воїна окупанти несуть заслужене покарання. Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлими - 11 осіб; пораненими, травмованими та виведеними зі строю - 14 осіб", - повідомили в ООС.

Також українські військовослужбовці знищили один ворожий квадрокоптер.

В ООС також вчергове констатували низький морально-психологічний стан військових угрупувань РФ на Донбасі.

"Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу. Вживання алкоголю та наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими", - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 16 липня українські захисники на Донбасі знищили одного та поранили щонайменше ще одного російського найманця.

За поточну добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовослужбовець.

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