Украинская ПВО сбила российскую ракету над Киевом. Остатки снаряда упали в Днепр.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.
"Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - пишет Геращенко.
Фото: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом (фото https://t.me/Pravda_Gerashchenko)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.
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