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Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом

Фото: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом (фото https://t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская ПВО сбила российскую ракету над Киевом. Остатки снаряда упали в Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - пишет Геращенко.

Фото: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом (фото https://t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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