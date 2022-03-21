Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет,- Пентагон
Российская Федерация столкнулась с нехваткой высокоточных ракет. Некоторые из них не запускаются, не попадают в цель или же не взрываются во время контакта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам одного из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США, проблемы с поставкой высокоточных ракет связаны с тем, что страна начала больше применять "тупые бомбы".
Также представитель Пентагона отметил, что Россия применила уже много крылатых ракет на сегодня и было много случаев того, что эти боеприпасы не срабатывали.
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