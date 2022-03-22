ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 14:04
Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом Фото: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом (фото https://t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Сергей Пышкин

Украинская ПВО сбила российскую ракету над Киевом. Остатки снаряда упали в Днепр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Предположительно "Точка У". Остатки ракеты упали в Днепр", - пишет Геращенко.

Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом

Фото: украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом (фото https://t.me/Pravda_Gerashchenko)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

Война России против Украины длится двадцать семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Украина Оболонь
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро