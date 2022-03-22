Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Киевом

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам одного из высокопоставленных представителей Пентагона, Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.

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