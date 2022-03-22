Українська ППО збила ворожу ракету над Києвом
Українська ППО збила російську ракету над Києвом. Залишки снаряду впали у Дніпро.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.
"Імовірно, "Точка У".Залишки ракети впали у Дніпро", - пише Геращенко.
Фото: українська ПВО збила ворожу ракету над Києвом (https://t.me/Pravda_Gerashchenko)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами одного з високопоставлених представників Пентагону, Росія зіткнулась з браком високоточних ракет.
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