Українська ППО збила ворожу ракету над Києвом

Українська ППО збила російську ракету над Києвом. Залишки снаряду впали у Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами одного з високопоставлених представників Пентагону, Росія зіткнулась з браком високоточних ракет.

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