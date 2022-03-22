ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська ППО збила ворожу ракету над Києвом

Новость на русском →
Вівторок 22 березня 2022 14:04
Українська ППО збила ворожу ракету над Києвом Фото: українська ППО збила ворожу ракету над Києвом (https://t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Сергій Пишкін

Українська ППО збила російську ракету над Києвом. Залишки снаряду впали у Дніпро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка.

"Імовірно, "Точка У".Залишки ракети впали у Дніпро", - пише Геращенко.

Українська ППО збила ворожу ракету над Києвом

Фото: українська ПВО збила ворожу ракету над Києвом (https://t.me/Pravda_Gerashchenko)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами одного з високопоставлених представників Пентагону, Росія зіткнулась з браком високоточних ракет.

Війна Росії проти України триває двадцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна Оболонь
NEWS
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
27-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Історії з "підземки". Як живуть і про що мріють люди в київському метро