Украинская прокуратура расценила приговор Чубарову как нарушение законов войны

Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту приговора главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову . Его сегодня вынес незаконный суд в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.

В сообщении говорится, что незаконный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 200 000 российских рублей (около 2 700 долларов) и вдобавок дали 200 часов исправительных работ.

"Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что в общей сложности по "делу 26 февраля" установила и объявила подозрения 29 представителям оккупационных органов, которые ранее преследовали одного из руководителей Меджлиса Ахтема Чийгоза якобы за организацию массовых беспорядков во время митинга по Верховной радой АР Крым.