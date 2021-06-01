Українська прокуратура розцінила вирок Чубарову як порушення законів війни

Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом вироку голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову . Його сьогодні виніс незаконний суд в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.

У повідомленні йдеться, що незаконний "Верховний суд Криму" заочно засудив Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Також його оштрафували на 200 000 російських рублів (близько 2 700 доларів) і до того ж дали 200 годин виправних робіт.

"Прокуратура автономії кваліфікує такі протиправні дії окупантів за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється, що загалом у "справі 26 лютого" встановила і оголосила підозри 29 представникам окупаційних органів, які раніше переслідували одного з керівників Меджлісу Ахтема Чийгоза нібито за організацію масових заворушень під час мітингу по Верховною радою АР Крим.