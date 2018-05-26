Українська громада Угорщини закликає свого депутата скласти мандат через візит до Криму

Йдеться про депутата Анатолія Бурого

Українська громада в Угорщині вимагає від свого депутата скласти мандат через те, що він відвідав територію окупованого Криму в обхід українського законодавства. Про це йдеться у повідомленні громади українців в Угорщині на сторінці Facebook.

Йдеться про депутата Анатолія Бурого. Відповідну заяву підписали представник української меншини в парламенті Угорщини Брігітта Суперак та президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко.

"Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою. Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які несумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата самоврядування та здати мандат", - йдеться у заяві.

Відзначається, що також в російських ЗМІ та на телекаланах з'явився сюжет з окупованого Криму, де серед спікерів також є Бурий.

ЗАЯВА У зв’язку з відвідинами депутатом Державного самоврядування українців Угорщини Анатолієм Бурим окупованої Росією... Опубліковано ukrajinci.hu 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що офіційно ініціює в Північноатлантичному альянсі (НАТО) перегляд всіх програм підтримки України.