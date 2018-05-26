Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українська громада Угорщини закликає свого депутата скласти мандат через візит до Криму

НовиниПолітика    26.05.2018 - 22:17
Фото: Анатолій Бурий (facebook.com/psb4ukr)
Фото: Анатолій Бурий (facebook.com/psb4ukr)

Йдеться про депутата Анатолія Бурого

Українська громада в Угорщині вимагає від свого депутата скласти мандат через те, що він відвідав територію окупованого Криму в обхід українського законодавства. Про це йдеться у повідомленні громади українців в Угорщині на сторінці Facebook.

Йдеться про депутата Анатолія Бурого. Відповідну заяву підписали представник української меншини в парламенті Угорщини Брігітта Суперак та президент Державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко.

"Ми різко засуджуємо будь-які відвідини депутатами українських самоврядувань окупованих територій України та участь в офіційних заходах, організованих окупаційною владою. Ми вважаємо абсолютно неприйнятними дії депутата Анатолія Бурого, які несумісні зі статусом депутата Державного самоврядування українців Угорщини, закликаємо його скласти повноваження депутата самоврядування та здати мандат", - йдеться у заяві.

Відзначається, що також в російських ЗМІ та на телекаланах з'явився сюжет з окупованого Криму, де серед спікерів також є Бурий.

 

ЗАЯВА У зв’язку з відвідинами депутатом Державного самоврядування українців Угорщини Анатолієм Бурим окупованої Росією...

Опубліковано ukrajinci.hu 26 травня 2018 р.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що офіційно ініціює в Північноатлантичному альянсі (НАТО) перегляд всіх програм підтримки України.

Глава МЗС Угорщини планує обговорити мовне питання з українським колегою У Берегові затримали двох чоловіків, які у березні побили машини з угорськими номерами
Теги публікації: Угорщина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top