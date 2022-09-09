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Украинская молодежка объявила состав на плей-офф отбора к Евро-2023: список футболистов

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Киев, Пятница 09 сентября 2022 15:36
Украинская молодежка объявила состав на плей-офф отбора к Евро-2023: список футболистов Фото: Украинская молодежка во время весеннего сбора (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к матчам плей-офф квалификации перед чемпионатом Европы-2023 против сверстников из Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб вызвал в лагерь молодежку 25 игроков. Семь из них выступают за пределами Украины.

Наибольшее представительство в сборной Украины U-21 имеют донецкий "Шахтер" (6 исполнителей), киевское "Динамо" и луганская "Заря" (по 4). Еще 11 футболистов попали в резервный список команды.

Матчи со сборной Словакии пройдут 23 и 27 сентября. Первый поединок сыграют в Жилине, а ответный матч – в польской Бельско-Бялой. Местный Муниципальный стадион Украинская ассоциация футбола выбрала домашней ареной для сборной U-21.

Победитель противостояния украинской и словацкой молодежек отправится на финальный турнир чемпионата Европы-2023. Его совместно проведут Румыния и Грузия. На форум, кроме хозяев, уже попали 10 команд – 9 победителей отборочных групп и лучшая сборная среди занявших вторые места.

Список вызванных в сборную Украины U-21:

Вратари: Мацапура, Трубин, Фесюн

Защитники: Батагов, Боль, Овчаренко, Сирота, Драмбаев, Капинус, Сыч, Таловеров

Полузащитники: Бондаренко, Криськив, Очеретько, Судаков, Бражко, Михайленко, Кулиев, Назаренко, Желизко, Ярмолюк

Нападающие: Ванат, Вьюнник, Кухаревич, Сикан

Резерв: Кинарейкин, Рубчинский, Козик, Дидык, Сапуга, Горин, Алефиренко, Хлань, Брагару, Кащук, В. Волошин

В понедельник глава национальной команды Александр Петраков объявил список вызванных футболистов в сборную Украины. Они будут готовиться к трем матчам Лиги наций в последней декаде сентября.

К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.

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