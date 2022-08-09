Украинская молодежка выбрала стадион на плей-офф отбора к Евро-2023
Футбольная сборная Украины U-21 проведет домашний матч плей-офф квалификации против словацкой молодежки в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Поединок Украина U-21 – Словакия U-21 состоится 27 сентября. Встречу примет Муниципальный стадион города Бельско-Бяла в Силезском воеводстве на юге Польши.
Номинально домашний матч для "сине-желтых" будет вторым. Первый поединок сыграют в словацкой Жилине. Этот матч запланирован на 23 сентября.
Победитель противостояния украинской и словацкой молодежек отправится на финальный турнир чемпионата Европы-2023. Его совместно проведут Румыния и Грузия. На форум, кроме хозяев, уже попали 10 команд – 9 победителей отборочных групп и лучшая сборная среди занявших вторые места.
Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня финишировала второй в группе H. "Сине-желтые" всего на 3 пункта отстали от Франции, а в рейтинге вторых команд по дополнительным показателям уступили Швейцарии.
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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