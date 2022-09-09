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Українська молодіжка оголосила склад на плей-офф відбору до Євро-2023: список футболістів

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 15:36
Українська молодіжка оголосила склад на плей-офф відбору до Євро-2023: список футболістів Фото: Українська молодіжка під час весняного збору (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України U-21 Руслан Ротань визначився з переліком виконавців, які готуватимуться до матчів плей-офф кваліфікації перед чемпіонатом Європи-2023 проти однолітків зі Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб викликав до табору молодіжки 25 гравців. Семеро з них виступають за межами України.

Найбільше представництво в збірній України U-21 мають донецький "Шахтар" (6 виконавців), київське "Динамо" та луганська "Зоря" (по 4). Ще 11 футболістів потрапили до резервного списку команди.

Матчі зі збірною Словаччини відбудуться 23 і 27 вересня. Перший поєдинок зіграють у Жиліні, а матч-відповідь – у польській Бельсько-Бялій. Місцевий Муніципальний стадіон Українська асоціація футболу обрала домашньою ареною для збірної U-21.

Переможець протистояння української та словацької молодіжок поїде на фінальний турнір чемпіонату Європи-2023. Його спільно проведуть Румунія і Грузія. На форум, окрім господарів, уже потрапили 10 команд – 9 переможців відбіркових груп і найкраща збірна серед тих, що посіли другі місця.

Список викликаних до збірної України U-21:

Воротарі: Мацапура, Трубін, Фесюн

Захисники: Батагов, Боль, Вівчаренко, Сирота, Драмбаєв, Капінус, Сич, Таловєров

Півзахисники: Бондаренко, Криськів, Очеретько, Судаков, Бражко, Михайленко, Кулієв, Назаренко, Желізко, Ярмолюк

Нападники: Ванат, В'юнник, Кухаревич, Сікан

Резерв: Кінарейкін, Рубчинський, Козік, Дідик, Сапуга, Горін, Алефіренко, Хлань, Брагару, Кащук, В. Волошин

У понеділок керманич національної команди Олександр Петраков оголосив список викликаних футболістів до збірної України. Вони готуватимуться до трьох матчів Ліги націй в останній декаді вересня.

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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