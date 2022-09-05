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Сборная Украины объявила состав на матчи Лиги наций: список вызванных Петраковым

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 сентября 2022 12:30
Сборная Украины объявила состав на матчи Лиги наций: список вызванных Петраковым Фото: Александр Петраков и Николай Матвиенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам сборной в Лиге наций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В лагерь "сине-желтых" приедут 25 футболистов. В резервный список попали еще 6 исполнителей.

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору 16 сентября. К поединкам Лиги наций украинцы будут готовиться в Варшаве. Оттуда подопечные Александра Петракова улетят в Глазго, где 21 сентября сыграют против сборной Шотландии.

Далее украинская сборная улетит в Ереван. Там 24 сентября "сине-желтые" будут противостоять сборной Армении. Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.

Вратари: Бущан, Ризнык, Лунин

Защитники: Караваев, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Миколенко, Качараба

Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик

Резерв: Беседин, Гуцуляк, Сарапий, Назарина, Соболь, Игнатенко

К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.

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