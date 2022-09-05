Сборная Украины объявила состав на матчи Лиги наций: список вызванных Петраковым
Тренерский штаб национальной команды Украины определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к сентябрьским матчам сборной в Лиге наций 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
В лагерь "сине-желтых" приедут 25 футболистов. В резервный список попали еще 6 исполнителей.
Сборная Украины приступит к тренировочному сбору 16 сентября. К поединкам Лиги наций украинцы будут готовиться в Варшаве. Оттуда подопечные Александра Петракова улетят в Глазго, где 21 сентября сыграют против сборной Шотландии.
Далее украинская сборная улетит в Ереван. Там 24 сентября "сине-желтые" будут противостоять сборной Армении. Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.
Вратари: Бущан, Ризнык, Лунин
Защитники: Караваев, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Миколенко, Качараба
Полузащитники: Степаненко, Мудрик, Зубков, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Коваленко
Нападающие: Яремчук, Довбик
Резерв: Беседин, Гуцуляк, Сарапий, Назарина, Соболь, Игнатенко
К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.
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