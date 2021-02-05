Украинская криптовалюта: НБУ продолжает изучать возможность выпуска е-гривны

Национальный банк Украины продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривны. Центробанк исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос на е-гривну.

Об этом написал глава НБУ Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

Как отметил Шевченко, в 2016 году в НБУ одними из первых в мире начали изучение возможности выпуска CBDC - электронной формы национальной валюте, эмитентом которой является центральный банк.

"В 2018 году был проведен пилотный проект с выпуска е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили как много интересных выводов, так и новых открытых вопросов. И это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы сейчас исследуем не только мы, но и другие центробанки", - добавил он.

По его словам, с целью обмена знаниями и опытом о потенциальной возможности введения СВDC и ее места в финансовой экосистеме НБУ провел международную конференцию CBDCinUA2020. Участие в ней приняли исследователи из 15 стран мира и представители финансового рынка (банки и финтех).

Кроме того, в конце прошлого года НБУ начал опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.

"Национальный банк продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты, учитывая результаты пилотного проекта, текущие потребности и возможности финансового рынка", - добавил Шевченко.

Напомним, в 2016 году НБУ начал исследовательский проект для возможного внедрения е-гривны - национальной валюты на основе технологии блокчейн, которая может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и одновременно проводить их с практически мгновенной скоростью.

Отметим, в феврале 2020 года Яков Смолий, который возглавлял НБУ, заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) продолжает исследовать возможность выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта.