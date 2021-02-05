Українська криптовалюта: НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні

Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні. Центробанк досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит на е-гривню.

Про це написав голова НБУ Кирило Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шевченко, у 2016 році у НБУ одними з перших у світі розпочали вивчення можливості випуску CBDC - електронної форми національної валюти, емітентом якої є центральний банк.

"У 2018 році було проведено пілотний проект з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки", - додав він.

За його словами, з метою обміну знаннями та досвідом щодо потенційної можливості запровадження СВDC та її місця в фінансовій екосистемі НБУ провів міжнародну конференцію CBDCinUA2020. Участь у ній взяли дослідники з 15 країн світу і представники фінансового ринку (банки та фінтех).

Крім того, наприкінці минулого року НБУ розпочав опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок щодо перспектив запровадження е-гривні в Україні.

"Національний банк продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти, враховуючи результати пілотного проекту, поточні потреби і можливості фінансового ринку", - додав Шевченко.

Нагадаємо, у 2016 році НБУ почав дослідницький проект для можливого впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн, яка може дозволити мінімізувати трансакційні витрати на переведення грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

Відзначимо, у лютому 2020 року Яків Смолій, який очолював НБУ, заявив, що Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проекту.