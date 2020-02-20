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НБУ введет еще один инструмент для оживления банковского кредитования

Новости » Экономика     20.02.2020 - 17:57
НБУ введет еще один инструмент для оживления банковского кредитования
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Процентный своп с НБУ позволит банкам снижать свои процентные риски

Национальный банк Украины (НБУ) активизирует работу, необходимую для введения во втором полугодии 2020 года нового финансового инструмента - процентного свопа с банками. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, введение нового инструмента направлено на выполнение сразу нескольких целей.

Во-первых, использование процентного свопа с банками усилит действенность монетарной политики НБУ. Важной составляющей механизма ценообразования по этому инструменту является уровень краткосрочных ставок межбанковского рынка, которые коррелируют с учетной ставкой НБУ. Поэтому банки, которые будут заключать процентные свопы, будут иметь дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки.

Во-вторых, толчок для запуска рынка процентных свопов, которым может стать участие НБУ в таких операциях, позволит банкам снижать свои процентные риски. Это в свою очередь будет способствовать развитию долгосрочного кредитования как предпринимателей, так и населения, в том числе и ипотеки.

"Порядок установления процентных ставок по операциям своп процентной ставки и условия проведения Национальным банком таких операций с банками на межбанковском рынке будут регламентированы отдельными нормативно-правовыми или распорядительными актами НБУ, работа над которыми будет завершена в течение следующих месяцев", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2019 года впервые в истории финансового рынка Украины банк провел со своим клиентом операцию валютный своп гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенный время.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк с февраля 2019 года получил возможность проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют.

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