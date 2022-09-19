ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців

Новость на русском →
Понеділок 19 вересня 2022 22:02
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців Фото: українська IT-армія зламала сайт "групи Вагнера" (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сайт приватної військової компанії "Вагнера" зламали. Саме ця група вербує найманців з російських в'язниць для відправки на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IT-армію України в Telegram.

Тепер Україна має дані усіх завербованих групою осіб.

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!" - сказано в повідомленні.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Україні воюють близько 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера".

З початку вторгнення РФ в Україну вербувальники ПВК "Вагнера" змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися поїхати на війну.

Окрім того, російські війська можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
IT вагнеровцы
NEWS
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
Будут ли в Украине вводить локдаун на фоне новой COVID-волны: ответ Кузина
DAILY
Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Український бліцкриг. Чим армія Путіна може відповісти на наступ ЗСУ