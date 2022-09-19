Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців

Сайт приватної військової компанії "Вагнера" зламали. Саме ця група вербує найманців з російських в'язниць для відправки на війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IT-армію України в Telegram .

"Всі персональні дані найманців у нас! На кожного ката, вбивцю та ґвалтівника чекає сурове покарання. Помста неминуча!" - сказано в повідомленні.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в Україні воюють близько 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера".

З початку вторгнення РФ в Україну вербувальники ПВК "Вагнера" змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися поїхати на війну.

Окрім того, російські війська можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

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