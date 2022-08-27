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В ГУР сказали, сколько "вагнеровцев" воюет в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 27 августа 2022 10:47
В ГУР сказали, сколько "вагнеровцев" воюет в Украине Фото: "вагнеровцев в Украине примерно 4,5-5 тысяч (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

В Украине воюют примерно 4,5-5 тысяч наемников "группы Вагнера". Их используют для штурмовых действий на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"По нашим подсчетам, их примерно 4,5-5 тысяч. Они на сегодня работают на определенных направлениях, в первой линии. Это как штурмовые отряды. Притом они работают на наиболее угрожающих направлениях. Мы видели их работу в Лисичанске, на направлении Попасная - Бахмут. Это передовые отряды, которые действуют в первой линии наступательных войск", - сказал он.

По его словам, во-первых, их не жалко. "Во-вторых, они проходят отбор. И там отбирают тех людей, которые имеют опыт боевых действий, которые имеют соответствующую подготовку и проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации. Как правило, это офицерский состав. И там есть люди, которые действительно могут выполнять психологически, эмоционально, физически наиболее сложные задачи. Это не регулярные вооруженные силы - это несколько более высокий уровень", - отметил представитель ГУР МО.

Скибицкий сообщил, что на территории Украины есть наемники из других стран, но их мало.

"Там объявляли, что в Сирии создадут целый легион, что вроде бы многие наемники желают уходить из Африки. Они есть, но эти группы не многочисленны. Они тоже действуют под эгидой "Вагнера". Поэтому мы пока не видим активного применения иностранных наемников. Есть люди из Сирии, из Африки, есть из других стран, но это не такие многочисленные подразделения, как это они анонсировали", - сказал он.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия пока использует скрытую мобилизацию, но решение о всеобщей мобилизации будет принято довольно быстро.

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вагнеровцы Донбасс Министерство обороны Украины
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