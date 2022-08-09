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РФ может использовать заключенных для контроля временно оккупированных территорий, - ISW

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 04:48
РФ может использовать заключенных для контроля временно оккупированных территорий, - ISW Фото: войска РФ используют заключенных для контроля оккупированных территорий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Использование заключенных в дальнейшем может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций, а также усилит поддержку движений, сопротивляющихся российской оккупации.

Эксперты ISW сообщают, что недавно мобилизованные российские батальоны, вероятно, хуже подготовлены, менее профессиональны и более жестоки по отношению к оккупированному населению, чем профессиональные российские солдаты и даже призывники, прошедшие только формальную военную подготовку.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что "референдумы" на оккупированных территориях закроют путь к переговорам.

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