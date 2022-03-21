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Украинская энергосистема нуждается в поддержке Запада, - ДТЭК

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Понедельник 21 марта 2022 20:43
Украинская энергосистема нуждается в поддержке Запада, - ДТЭК Фото: украинская энергосистема нуждается в поддержке Запада (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Консолидированные усилия украинских энергетиков и западных партнеров позволят обеспечить энергетическую безопасность Украины и стабильную работу энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "последствия войны России на энергетическую безопасность".

"У нас достаточно угля и газа, Украина имеет едва ли не самые большие запасы угля и газа в Европе. Нам необходимо консолидировать все наши усилия внутри страны и наших западных партнеров - для обеспечения энергетической безопасности Украины", - сказал он.

Тимченко в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над украинскими атомными электростанциями, и запретить любое использование авиации, дронов или крылатых ракет в 30-километровой зоне вокруг всех пяти АЭС.

"На кону слишком много, чтобы полагаться лишь на удачу. Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия грозит миру еще одной катастрофой, еще большего масштаба", - подчеркнул он.

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ДТЭК
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