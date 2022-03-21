Украинская энергосистема нуждается в поддержке Запада, - ДТЭК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "последствия войны России на энергетическую безопасность".

"У нас достаточно угля и газа, Украина имеет едва ли не самые большие запасы угля и газа в Европе. Нам необходимо консолидировать все наши усилия внутри страны и наших западных партнеров - для обеспечения энергетической безопасности Украины", - сказал он.

Тимченко в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над украинскими атомными электростанциями, и запретить любое использование авиации, дронов или крылатых ракет в 30-километровой зоне вокруг всех пяти АЭС.

"На кону слишком много, чтобы полагаться лишь на удачу. Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия грозит миру еще одной катастрофой, еще большего масштаба", - подчеркнул он.