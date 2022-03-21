ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська енергосистема потребує підтримки Заходу, - ДТЕК

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 20:43
Українська енергосистема потребує підтримки Заходу, - ДТЕК Фото: українська енергосистема потребує підтримки Заходу (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Консолідовані зусилля українських енергетиків та західних партнерів дозволять забезпечити енергетичну безпеку України та стабільну роботу енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході онлайн-дискусії Atlantic Council "Наслідки війни Росії на енергетичну безпеку".

"У нас достатньо вугілля та газу, Україна має чи не найбільші запаси вугілля та газу в Європі. Нам необхідно консолідувати всі наші зусилля - всередині країни і наших західних партнерів - для забезпечення енергетичної безпеки України", - сказав він.

Тімченко вкотре закликав країни Заходу закрити небо над українськими атомними електростанціями, та заборонити будь-яке використання авіації, дронів або крилатих ракет у 30-кілометровій зоні навколо всіх п’яти АЕС.

"На кону занадто багато, щоб покладатися лише на удачу. Людство пережило Чорнобиль і Фукусіму, але тепер Росія загрожує світу ще однією катастрофою, ще більшого масштабу", - підкреслив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи