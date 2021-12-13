Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название: новое наименование

Украинское подразделение "Сбербанка России" официально сменило название. Отныне его новое наименование - "Международный резервный банк".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Сбербанка".
Согласно сообщению, отныне полное официальное наименование украинского подразделения "Сбербанка":
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинское подразделение "Сбербанка России" изменит свое название после проигрыша дела в суде.
Через некоторое время подразделению дали отсрочку на смену названия на 9 месяцев.