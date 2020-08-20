Украинская делегация в ТКГ возродила минское заседание, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский доволен работой украинской делегации в трехсторонней контактной группе. По его словам, Украине удалось полностью возродить минское заседание.

Об этом сообщил Зеленский во время визита в Херсонскую область.

Он отметил, что на Донбассе уже около месяца нет боевых потерь и ранений, что является главным достижением минских переговоров.

"Я считаю, что наша трехсторонняя контактная группа возродила полностью минское заседание. Я считаю, что они вдохнули в "Минск" жизнь. Я говорю, еще о том моменте, когда там был Кучма. Я очень доволен Кравчуком. Уже месяц боевых ранений и жертв на фронте нет. Я считаю, что это большое достижение", - сказал Зеленский.

Также президент отметил необходимость постоянно проводить встречи ТКГ.

"Мы должны постоянно встречаться, пусть и в видеоформате, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень шаткая конструкция", - добавил он.

Напомним, 19 августа на заседании ТКГ стороны согласовали четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования.

Также РБК-Украина писало, что по словам Леонида Кравчука, соблюдение режима прекращения огня позволило сдвинуться с места в вопросе достижения мира на Донбассе.