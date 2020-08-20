Українська делегація у ТКГ відродила мінське засідання, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою української делегації в тристоронньої контактній групі. За його словами, Україні вдалося повністю відродити мінське засідання.

Про це повідомив Зеленський під час візиту в Херсонську область.

Він зазначив, що на Донбасі вже близько місяця немає бойових втрат і поранень, що є головним досягненням мінських переговорів.

"Я вважаю, що наша тристороння контактна група відродила повністю мінське засідання. Я вважаю, що вони вдихнули в "Мінськ" життя. Я кажу, ще про той момент, коли там був Кучма. Я дуже задоволений Кравчуком. Вже місяць бойових поранень і жертв на фронті немає. Я вважаю, що це велике досягнення", - сказав Зеленський.

Також президент відзначив необхідність постійно проводити зустрічі ТКГ.

"Ми повинні постійно зустрічатися, нехай і у відеоформаті, щоб ця конструкція не розвалилася. Це дуже хитка конструкція", - додав він.

Нагадаємо, 19 серпня на засіданні ТКГ сторони погодили чотири нові ділянки розведення сил і 20 ділянок розмінування.

Також РБК-Україна писало, що за словами Леоніда Кравчука, дотримання режиму припинення вогню дозволило зрушити з місця в питанні досягнення миру на Донбасі.