Кравчук о перемирии на Донбассе: мы сдвинулись с места

Фото: Леонид Кравчук (Униан)

За 25 дней перемирия на Донбассе от обстрелов не погиб ни один украинский военный

Участники Трехсторонней контактной группы сдвинулись с места в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Сейчас в регионе уже 25 дней соблюдение перемирия.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации на заседании ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, если на Донбассе продолжит удерживаться режим "тишины", то можно будет говорить, что стороны движутся к восстановлению мира.

"Мы сдвинулись с места. Главный вопрос - тишина. 25 дней на Донбассе не стреляют из тяжелого вооружения. 25 дней никто из солдат не погиб от оружия врага. Если этот процесс будет иметь продолжение, это будет означать, что мы движемся вперед к главной задаче - миру на Донбассе. На пути как раз стал вопрос о местных выборах", - сообщил Кравчук.

Напомним, вчера состоялось заседание ТКГ, на котором Россия пыталась блокировать переговорный процесс, "придравшись" к формулировке постановления Верховной рады о назначении местных выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса.

В связи с этим Кравчук направил в Раду обращение с предложением разобраться с постановлением о местных выборах.

При этом на заседании ТКГ были согласованы четыре участка разведения сил и 20 участков разминирования на Донбассе.