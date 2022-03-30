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Украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 14:54
Украинская делегация обсудит в Турции сотрудничество в военной сфере Фото: участник украинской делегации Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская делегация уже покинула Турцию. Украинская сторона планирует обсудить с высокопоставленными чиновниками страны сотрудничество в военно-технической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамії.

"Российская делегация покинула Турцию. Члены украинской переговорной группы продолжают свою работу за рубежом. В частности, 30 марта запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере", - пишет Арахамия.

Он отметил, что после обсуждений, украинская делегация также будет возвращаться в Украину.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности переговоров Украины и России в Стамбуле.

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