Українська делегація обговорить в Туреччині співробітництво у військовій сфері

Російська делегація вже покинула Туреччину. Українська сторона планує обговорити з високопосадовцями країни співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном. Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері", - пише Арахамія.

Він відзначив, що після обговорень, українська делегація також повертатиметься до України.