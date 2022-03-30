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Українська делегація обговорить в Туреччині співробітництво у військовій сфері

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Середа 30 березня 2022 14:54
Українська делегація обговорить в Туреччині співробітництво у військовій сфері Фото: учасник української делегації Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська делегація вже покинула Туреччину. Українська сторона планує обговорити з високопосадовцями країни співробітництво у військово-технічній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Російська делегація покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном. Зокрема, 30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері", - пише Арахамія.

Він відзначив, що після обговорень, українська делегація також повертатиметься до України.

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