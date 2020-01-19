Украинская авиакомпания возобновит 2 внутренних рейса из Одессы

Украинский авиаперевозчик SkyUp планирует возобновить в летний сезон минимум 2 внутренних рейса из международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Как сообщается, в связи с возможной отменой НДС на внутренние рейсы в SkyUp могут возобновить полеты между Одессой, Киевом и Харьковом. Сейчас расписание авиакомпании на летний период не сформировано, поэтому продажа билетов еще не открыта.

"Именно это решение создаст экономически приемлемые условия для дальнейшего активного развития данного направления - увеличение частоты и расширение маршрутов полетов", - заявили в авиакомпании.

Отмечается, что рейсы в Одессу из Киева и Харькова были отменены осенью 2019 года. Вместо этих рейсов были запущены полеты из Киева во Львов, Запорожье, Харьков, а также из Львова в Харьков.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp решила приостановить выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. С 1 февраля рейсы авиакомпании будут прекращены в связи с продлением запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также РБК-Украина писало, что греческая авиакомпания Ellinair с 22 апреля будет осуществлять прямые перелеты на Крит, Корфу, Закинф и Салоники из аэропорта "Киев". На остров Корфу самолеты авиакомпании будут летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября один раз в неделю.