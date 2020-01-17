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Ellinair будет летать с Киева по четырем греческим направлениям

Новости » Транспорт     17.01.2020 - 15:40
Ellinair будет летать с Киева по четырем греческим направлениям
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Авиакомпания сменила аэропорт с "Борисполя" на "Жуляны"

С 22 апреля греческая авиакомпания Ellinair будет осуществлять прямые перелеты на Крит, Корфу, Закинф и Салоники из аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что на остров Корфу Ellinair будет летать с 28 мая до 11 октября дважды в неделю. На остров Закинф - с 25 мая по 5 октября один раз в неделю.

Рейсы из Киева в Салоники будут выполняться с 22 апреля до 18 октября. Частота рейсов будет колебаться от двух до шести в неделю.

Рейсы на Крит запланированы на период с 26 апреля по 18 октября, частота рейсов - от одного до трех в неделю.

Ранее полетная программа выполнялась из аэропорта "Борисполь". Однако авиакомпания в этом году начинает сотрудничество с "Жулянами".

РБК-Украина писало, что украинский лоукостер SkyUp открывает новые рейсы из Киева в Лиссабон (Португалия) и Тирану (Албания).

Напомним, SkyUp Airlines также запускает новые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси. Стоимость билета в один конец без багажа составит 1289 гривен.

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