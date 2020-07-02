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Украинская авиакомпания отменила рейсы из-за эпидемии

Новости » Общество     02.07.2020 - 14:54
Украинская авиакомпания отменила рейсы из-за эпидемии
Фото: Мотор Сич (flymotorsich.com)

Рейсы Запорожье-Минск отменены до конца июля

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" отменила часть рейсов из Запорожья в Минск (Беларусь). Изменения вызваны сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В частности, были отменены рейсы на период с 17 по 31 июля. При этом точной даты возобновления авиаперелетов по данному направлению пока нет.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств или переноса вылета на более позднюю дату", - отметили в авиакомпании.

Отметим, украинское правительство возобновило авиасообщение 15 июня. При этом рейсы совершаются не во все страны.

Напомним, ранее "Мотор Сич" отменила рейсы в Минск с 1 по 16 июля, а также рейсы Киев-Запорожье.

Также РБК-Украина писало, что с 1 июля Украина возобновила авиасообщение с Турцией.

Кроме этого регулярные рейсы в Украину возобновила Польша.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Мотор СичМинскавиасообщение
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