Украинская авиакомпания отменила часть рейсов из-за эпидемии

Фото: Мотор Сич (flymotorsich.com)

"Мотор Сич" не будет возобновлять полеты в Минск после 1 июля

Авиакомпания "Мотор Сич" внесла изменения в расписание выполнения регулярных рейсов. Изменения вызваны сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID 19 / коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом сообщается на сайте компании.

Согласно сообщению, рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

Рейсы М9 208 по маршруту Киев - Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

Ранее авиакомпания "Мотор Сич" заявила о возобновлении регулярных рейсов с 15 июня по маршрутам Запорожье - Киев и Киев - Запорожье, а 1 июля по маршрутам Запорожье - Минск и Минск - Запорожье.

Напомним, 15 июня белорусская авиакомпания Belavia запустила регулярные рейсы в Украину.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

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Автор: Александр Белоус