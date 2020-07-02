Українська авіакомпанія скасувала рейси через епідемію

Фото: Мотор Січ (flymotorsich.com)

Рейси Запоріжжя-Мінськ скасовані до кінця липня

Українська авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала частину рейсів з Запоріжжя в Мінськ (Білорусь). Зміни викликані складною епідеміологічною обстановкою, викликаної поширенням коронавіруса.

Про це повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Зокрема, були скасовані рейси на період з 17 по 31 липня. При цьому точної дати відновлення авіаперельотів по даному напрямку поки немає.

"Пасажирів, які мають квитки на скасовані рейси, ми просимо звернутися в сервісний центр авіакомпанії або в туристичне агентство, де купувався квиток, для врегулювання питань повернення коштів або перенесення вильоту на більш пізню дату", - зазначили в авіакомпанії.

Зазначимо, український уряд відновило авіасполучення 15 червня. При цьому рейси здійснюються не у всі країни.

Нагадаємо, раніше "Мотор Січ" відмінило рейси у Мінськ з 1 по 16 липня, а також рейси Київ-Запоріжжя.

Також РБК-Україна писало, що з 1 липня Україна відновила авіасполучення з Туреччиною.

Крім цього регулярні рейси в Україну відновила Польща.

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Автор: Игорь Литвиненко